Будапешт, 9 марта, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Ещё года назад заявления о том, что Украину могут принять в НАТО и Евросоюз, звучали нелепо, но теперь ситуация изменилась. Об этом 9 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на открытии венгерской торгово-промышленной палаты.

Európa Pont Виктор Орбан

По его мнению, теперь остатки украинской территории могут войти в Североатлантический альянс и ЕС после завершения вооружённого конфликта.

«Год назад это казалось абсурдом, если знать предшествующий процесс расширения НАТО. Какая сейчас ситуация? Украина — кандидат в члены Евросоюза. И говорят, что сейчас станет членом», — заявил Орбан.

Напомним, в феврале Орбан заявил, что Западу следовало в своё время дать гарантии, что Украину не примут в НАТО. В этом случае, по мнению венгерского лидера, конфликт на Украине оставался бы локальным, как 2008 и 2014 годах.