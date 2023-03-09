София, 9 марта, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты парламента Болгарии от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал флаг Украины, висевший на фасаде мэрии Софии. Об этом 9 марта сообщает газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

По данным журналистов, политик зашёл 8 марта в кабинет мэра болгарской столицы Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить её с Международным женским днём. После этого он неожиданно вышел на террасу и сорвал прикреплённый там флаг, назвав его символом фашистов.

Сообщается, что политика задержали правоохранители, но его пришлось отпустить, так как кандидаты в депутаты в Болгарии имеют политический иммунитет.

Напомним, Болгария официально заявляет, что не поставляет оружие Киеву. Тем не менее, по данным портала EURActiv, София отправила на Украину вооружение через третьи лица на сумму более $1 млрд. Эти поставки якобы финансируют США и Великобритания.