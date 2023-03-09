Тель-Авив, Израиль, , 20:37 — REGNUM Пути решения иранской проблемы, связанной с ядерным оружием, в Вашингтоне ищут с помощью дипломатии. Это лучший способ, считает министр обороны США Ллойд Остин, о чём он заявил 9 марта в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, состоявшейся по итогам переговоров в Израиле.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжаем считать, что дипломатия — лучший способ не допустить обладание Ираном ядерного оружия», — заявил Остин.

Глава Пентагона также напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно говорил, что Вашингтон «не допустит обладание Ираном ядерным оружием».

Ллойд Остин также подчеркнул, что «Иран остается главной дестабилизирующей силой в регионе», так как поддерживает терроризм, совершает «агрессии на море, кибератаки», а также распространяет беспилотники, которые используются как вооружение.

При этом, как отметил глава Пентагона, угроза Ирана распространяется не только на Израиль, но и на другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров в Тель-Авиве американский министр обороны Ллойд Остин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорились о совместном противостоянии «иранской агрессии»