Вступление Финляндии и Швеции в НАТО зависит от выполнения ими мадридского меморандума — Анкара

Анкара, , 20:39 — REGNUM Собравшиеся в штаб-квартире НАТО 9 марта представители Турции, Швеции и Финляндии будут обсуждать выполнение Стокгольмом и Хельсинки мадридского меморандума о противодействии терроризму. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на турецкие дипломатические источники.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, Анкара удовлетворена, что встреча проходит в штаб-квартире Североатлантического альянса, так как представители блока смогут убедиться, что Швеция не выполняет свои обязательства, хотя подписала этот документ.

«Будет объявлено о приверженности Анкары политике открытых дверей альянса и заявлено, что турецкая сторона ожидает от Швеции конкретных шагов по выполнению меморандума», — сообщил изданию дипломатический источник.

Напомним, трёхсторонний меморандум между Турцией, Швецией и Финляндией был подписан в июне 2022 года. По нему Стокгольмом и Хельсинки обязались налаживать сотрудничество с Анкарой для борьбы с терроризмом. Особенно турецкую сторону интересует борьба с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции объявили террористической.

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