Курск, 9 марта, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Видео диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), оказавшейся в приграничном районе Курской области, является фейком. Это результат вброса украинских соцсетей, который был сделан для того, чтобы посеять панику среди населения российского региона. Так прокомментировали 9 марта в пресс-службе правительства распространённые в соцсетях кадры постановочного видео.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Внимание: фейк. В проукраинских Telegram-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ, якобы дошедшей до села Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это информационный вброс в попытке вызвать панику», — сказано в сообщении.

Отмечается, что видео постановочное, о чём свидетельствует, в частности, неверное написание названия населенного пункта. Также на кадрах в месте события лежит снег, хотя в настоящее время в селе Плехово Суджанского района он уже давно сошёл.

По данным местных властей, граница находится под охраной пограничников и военных и «попыток ее пересечения не было».

Напомним, 2 марта в Брянской области группа диверсантов проникла на территорию сёл Любечане и Сушаны. Они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Погибли два мирных жителя, был ранен ребёнок.