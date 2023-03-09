Москва, , 20:00 — REGNUM Несмотря на заявления Парижа об окончании «эпохи французской Африки», Франция надеется сохранить своё влияние и предпринимает попытки не допустить расширения влияния России и Китая на Африканском континенте. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мечты о сохранении эксклюзивного внимания в Африке и недопущении туда других участников, прежде всего России и Китая, все ещё живы, это очевидно, у Парижа», ― подчеркнула российский дипломат.

По её словам, Париж по-прежнему определяет для себя избранные африканские страны, где готов закрывать глаза на военные перевороты и нарушения прав человека, «лишь бы они слепо следовали курсу официальной Франции». При этом те африканские государства, которые проводят независимую политику, то есть действуют без указки из Елисейского дворца, «оказываются главными нарушителями свобод и демократии и подвергаются колоссальному давлению».

Представитель внешнеполитического ведомства указала, что изменения произошли только на словах. Захарова отметила, что заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о новом сбалансированном партнёрстве скрывается «банальное желание замаскировать прежний потребительский подход к региону» и оставить при этом всё по-старому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне, заявил, что новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил. По его словам, речь идёт об адаптации войск, «с тем, чтобы это отвечало потребностям страны». При этом глава Пятой республики подчеркнул, что Париж не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.

Добавим, что накануне визита французского лидера в Африку в столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина.

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