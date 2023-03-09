Москва, 9 марта, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Минэкономразвития России рекомендует гражданам РФ воздерживаться от посещения Грузии. Соответствующую информацию 9 марта разместили на сайте российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Те, кто путешествует самостоятельно, могут обратиться в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Тбилиси продолжаются с 7 марта. Новая демонстрация у здания парламента запланирована на 9 марта. Несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, участники протеста требуют ясности в отношении этого законопроекта.