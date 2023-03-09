США ввели санкции против компаний КНР за поддержку иранской программы БПЛА

Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Минфин США объявил о санкциях в отношении ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников. Об этом 9 марта говорится в распространённом сообщении американского ведомства.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, под американские санкции попала сеть из пяти компаний и одно лицо за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА.

В ведомстве уточнили, что, находящиеся в Китае сеть, ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности для создания беспилотников.

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