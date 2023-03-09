Тбилиси, 9 марта, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает победой грузинского общества то, что депутаты парламента республики решили отозвать законопроекты об иноагентах. Об этом она 9 марта сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Глава республики поздравила сограждан с этим событием. По её мнению, те, кто воспротивился принятию законопроектов, это — народ, который добился «правильного решения» от властей.

«Это решение было продиктовано с учётом реальной силы народа», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Ранее она заявляла о поддержке протестующих в Тбилиси, несмотря на то, что те кидали в сотрудников полиции коктейли Молотова.

Напомним, в правящей партии «Грузинская мечта» 9 марта сообщили, что принятый в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния будет снят с повестки при голосовании во время второго чтения. Другой законопроект об иногентах ещё не рассматривали, и его отзовут из парламента.