Москва, , 19:41 — REGNUM Западные страны оставили без ответа требования России о совместном расследовании теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в свете появившихся новых данных. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Направленные ранее правительству ФРГ, Швеции, Дании требования российской стороны о проведении независимого и всестороннего расследования с её участием остались проигнорированы», ― подчеркнула российский дипломат.

Она добавила, что Запад полностью уклоняется от контактов с Россией по этой теме. При этом, по ей словам, вопрос об альтернативных площадках для совместного международного расследованиями западными странами никогда и не ставился.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Германии Геза Андреас фон Гайр избегает обсуждения темы теракта на «Северных потоках» и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили.

Ранее Москва призвала Вашингтон и его союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва «Северных поток», и провести независимое международное расследование.

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