Москва, 9 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Москва ввела персональные санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с их враждебным отношением к России. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Москвы — это ответ на то, что балтийские страны лоббируют антироссийские санкции и содействуют разжиганию русофобии.

Также в санкционный список внесли лиц, причастных к сносу советских памятников, преследованию русских, переписыванию истории, героизации нацизма, эскалации конфликта на Украине и поставкам оружия Киеву.