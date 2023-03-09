Москва, 9 марта, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в государственной программе «Пушкинская карта». Подозреваемыми в нём являются трое жителей Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, сообщили 9 марта в Следственном комитете по региону.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

Дело о мошенничестве расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. Известно, что сумма, которую похитили злоумышленники, составляет 200 млн рублей.

Как стало известно в ходе следствия, в 2022 году трое участников преступной схемы использовали фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы — АО «Почта Банк». Они похитили денежные средства в особо крупном размере «путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий».

В настоящее время все трое фигурантов дела находятся под стражей. На их имущество наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, о фактах хищений при реализации государственной программы «Пушкинская карта» доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Такие же мошеннические схемы были выявлены и при реализации проекта туристического кешбэка.