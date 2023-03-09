Мелитополь, , 19:28 — REGNUM Подача электричества на Запорожскую АЭС, прекращенная Украиной, восстановлена. Об этом ТАСС сообщил 9 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Энергоснабжение восстановлено», — сказал Карчаа.

По словам советника гендиректора концерна, на момент прекращения энергоснабжения ЗАЭС пятый и шестой энергоблоки работали в режиме горячего останов и вырабатывали тепло, которое поступало в систему теплообеспечения, и использовалось для внутренних потребностей станции.

«Перехода в режим холодного останова удалось не допустить», — отметил Карчаа, добавив, что Запорожской АЭС работают высокие профессионалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС . Отключение не было связано с обстрелами.