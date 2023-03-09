Звенигород, Московская область, , 19:16 — REGNUM В Московской области на одноэтажный дом упал дельтаплан. Инцидент произошёл 9 марта в Звенигороде в микрорайоне Река-Река.

Предварительно, в дельтаплане находилось два человека, сообщает телеграм-канал 112.

Также известно, что летальный аппарат рухнул в 400 м от КПП.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года произошло как минимум два происшествия с дельтапланами. Так, летательный аппарат рухнул в Оренбургской области. Частный дельтаплан под управлением 60-летнего мужчины упал после прикосновения с деревьями. При транспортировке в больницу пилот скончался.

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