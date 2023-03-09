Захарова: Москва отреагирует в случае подтверждения запроса Киева к США о кассетных боеприпасах

Москва, , 19:04 — REGNUM В случае если информация о запросе со стороны Киева к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, российская сторона не оставит это без должной реакции. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат отметила, что пока у неё нет «фактологии, которая давала бы возможность подтвердить» эти сведения.

«Если эта информация подтвердится, это потребует соответствующей от нас реакции, какая она будет ― сложно предугадать», ― указала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва неоднократно заявляла о том, что «любые поставки вооружений киевскому режиму являются законной целью» России.

Как сообщало ИА REGNUM, члены комитета по вопросам Вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит и Джейсон Кроу распространило информацию о том, что Украина запросила у США кассетные авиационные боеприпасы МК-20

Ранее Киев попросил у американской стороны кассетные 155-миллиметровые снаряды. По информации конгрессменов, Киев дополнил заявку и решил сбрасывать с беспилотников части внесенных в этот перечень МК-20.

Источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что ВСУ не смогут использовать в Донбассе кассетные авиационные бомбы МК-20, и сделка выглядит больше как коррупционная схема.