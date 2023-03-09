Краснодар, 9 марта, 2023, 19:03 — ИА Регнум. На ряде частных радиостанций в Анапе, Геленджике, Новороссийске и других городах Краснодарского края 9 марта неизвестные дважды запустили ложные сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.

Leland Francisco Хакеры

«Подобные сообщения — фейк. Его цель — запугивание жителей», — говорится в обращении.

По данным Оперштаба, имело место хакерская атака. Фейковый сигнал прервали, вещание радиостанций возобновили.

Стоит отметить, что ранее в Краснодарском злоумышленники дважды запускали сигналы ложной тревоги через радио: 22 и 28 февраля.