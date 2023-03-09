Москва, , 18:54 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обстановку в зоне Персидского залива. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Говорили о том, как можно содействовать стабилизации обстановки в зоне Персидского залива», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Москва продвигает концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Сергей Лавров также выразил готовность продолжить контакты по этой проблематики со всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил роль арабских стран, которое помогли достичь договорённости между Россией и Украиной об обмене военнопленными.