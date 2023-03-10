Москва, , 09:14 — REGNUM Научно-производственное предприятие «Доза» произведет и поставит системы радиационного контроля «Феникс» для четырех российских атомных плавучих энергоблоков, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Подобные системы уже установлены на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Один из столичных производителей — НПП «Доза» — заключил контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля для четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков, где их будут применять для контроля радиационного фона», — сообщил он.

Системы «Феникс» состоят из радиометров, дозиметров, блоков, которые обнаруживают излучения, а также блоков обработки и передачи информации. Специалисты НПП «Доза» изготовят и испытают новые системы.

Такие системы уже используются на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году НПП «Доза» заключила контракты на поставку систем еще для трех атомных ледоколов.