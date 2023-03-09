Спецпредставитель генсека НАТО Коломина поприветствовал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Брюссель, , 18:50 — REGNUM Специальный представитель генсека Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поприветствовал в Twitter отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии.

Протесты в Грузии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«НАТО приветствует безусловный отзыв проекта закона, который вызвал столько опасений и протестов», — написал спецпредставитель генсека НАТО.

Хавьер Коломина добавил, что НАТО призывает все заинтересованные политические силы Грузии вернуться к повестке евроатлантической интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев заявил, что вне зависимости от отзыва законопроекта об иноагентах, говорить о перспективах статуса кандидата Грузии на членство в ЕС вряд ли приходится.