НАТО приветствует отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии
Брюссель, 9 марта 2023, 18:50 — REGNUM Специальный представитель генсека Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поприветствовал в Twitter отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии.
«НАТО приветствует безусловный отзыв проекта закона, который вызвал столько опасений и протестов», — написал спецпредставитель генсека НАТО.
Хавьер Коломина добавил, что НАТО призывает все заинтересованные политические силы Грузии вернуться к повестке евроатлантической интеграции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев заявил, что вне зависимости от отзыва законопроекта об иноагентах, говорить о перспективах статуса кандидата Грузии на членство в ЕС вряд ли приходится.