Брюссель, 9 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Специальный представитель генсека Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поприветствовал в Twitter отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

«НАТО приветствует безусловный отзыв проекта закона, который вызвал столько опасений и протестов», — написал спецпредставитель генсека НАТО.

Хавьер Коломина добавил, что НАТО призывает все заинтересованные политические силы Грузии вернуться к повестке евроатлантической интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев заявил, что вне зависимости от отзыва законопроекта об иноагентах, говорить о перспективах статуса кандидата Грузии на членство в ЕС вряд ли приходится.