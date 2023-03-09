Москва призывает Вашингтон отреагировать на призывы Пхеньяна прекратить военные учения

Москва, , 18:59 — REGNUM Москва призывает Вашингтон конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна, чтобы избежать опасного варианта развития событий. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала призывы властей Северной Кореи прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.

«Необходимо незамедлительно приступить к конкретным шагам по снижению военной активности в регионе, включая крупномасштабные военные учения», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что Москва будет всеми силами стремиться укреплять стабильность в Северо-Восточной Азии.

Напомним, 7 марта вооружённые силы Южной Кореи провели 30 артиллерийских выстрелов возле границы КНДР. Пхеньян расценил это как провокацию.

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