Москва, 9 марта, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Москва призывает Вашингтон конструктивно отреагировать на призывы Пхеньяна, чтобы избежать опасного варианта развития событий. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Она прокомментировала призывы властей Северной Кореи прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.

«Необходимо незамедлительно приступить к конкретным шагам по снижению военной активности в регионе, включая крупномасштабные военные учения», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что Москва будет всеми силами стремиться укреплять стабильность в Северо-Восточной Азии.

Напомним, 7 марта вооружённые силы Южной Кореи провели 30 артиллерийских выстрелов возле границы КНДР. Пхеньян расценил это как провокацию.