Москва, , 18:39 — REGNUM В Сети появилась полная версия «стрелкового боя» рэпера Птахи (сценический псевдоним Давида Нуриева). Кадры опубликовал Mash.

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как оказалось, никакого боя и обстрела со стороны ВСУ не было.

«Это не сражение, а попытка обличить украинскую пропаганду», ― говорится в сообщении.

На кадрах видно, что после таинственного падения телефона исполнитель снова его поднимает и показывает, что он с другом находятся на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

«Вот так снимают украинские военные, что они находятся на первой линии», ― прокомментировал Птаха.

Пользователи Сети отмечают, что звучащие на видео выстрелы ― холостые, а самих авторов видео они назвали «хайполовами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель силовых ведомств ДНР заявил о том, что рэпер Птаха приехал с концертом к военнослужащим в прифронтовую зону в ДНР и 6 марта попал под обстрел со стороны украинских войск.

На кадрах видео, опубликованных его пиар-службой, музыкант стреляет из автомата, после чего роняет телефон. Далее от рэпера не было никаких известий.

9 марта телеграм-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что Птаха в безопасности, с ним всё в порядке, он вернулся домой. При этом телефон музыканта всё ещё выключен, но его местонахождение неизвестно.