Москва, , 07:14 — REGNUM В московском районе Кунцево девелопер приступил к разработке котлована для будущих бизнес-центров. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Реализация проекта позволит создать в Москве более 3,3 тысячи новых рабочих мест Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Инвестор вложит 6,2 миллиарда рублей в создание двух офисных зданий площадью 44 тысячи квадратных метров. Ввод в эксплуатацию объектов пройдет в два этапа: в 2024 и 2025 годах. Реализация проекта позволит создать в городе более 3,3 тысячи новых рабочих мест. Инвестор уже приступил к разработке котлована будущих бизнес-центров», — заявил он.

Первый офисный квартал — А23 — будет дополнен атриумом через всю высоту, который даст дополнительное освещение. На всех этажах будут открытые озелененные террасы, а на первом откроются магазины и кафе. Во втором офисном квартале предусмотрены трансформируемый зал для проведения мероприятий, магазины и кафе, лаунж-зона и открытая терраса на кровле площадью 650 квадратных метров. Оба офисных квартала будут иметь два подземных этажа для парковки автомобилей.

Бизнес-центры строятся в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Инвесторы получают льготные условия для возведения объектов здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания и других услуг.