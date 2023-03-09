Херсон, 9 марта, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Село Корсунка в Херсонской области осталось без электроэнергии после обстрела ВСУ. Об этом 9 марта сообщает Telegram-канал «Администрация Новокаховского городского округа».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня военные формирования Украина нанесли удар из артеллерии по селу Корсунка. В результате вражеского удара село осталось без электричества», — сообщила администрация.

Кроме того, при атаке ВСУ повреждён газопровод. Как только обстрел закончился, работники газовой службы приступили к его восстановлению. На данный момент газоснабжение потребителей полностью возобновлено.

Ранее сообщалось, что поселение Корсунка в Новокаховском округе не раз попадало под обстрел со стороны Украины. Местные жители, в частности, заявляли, что стрельба велась с правого берега Днепр а в январе 2023 года. При этом жители села зачастую остаются без света.