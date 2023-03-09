Захарова: в Женеве пройдут консультации по «зерновой сделке» с участие РФ и ООН

Москва, , 18:21 — REGNUM В Женеве 13 марта пройдут консультации между представителями России и ООН по «зерновой сделке». Об этом 9 марта в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, будут представители ООН», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, в консультациях примут участие заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выполняет свои обязательства в рамках «зерновой сделки». Мария Захарова также заявляла, что Россия продолжит участвовать в «зерновой сделке», если остальные стороны будут выполнять обязательства.