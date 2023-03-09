Берлин, 9 марта, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Германии ведёт переговоры по покупке у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG 3 тыс. труб, оставшихся после строительства «Северного потока — 2». Об этом 9 марта сообщила газета Welt, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

По данным журналистов, сделку согласовали с США, чтобы не попасть под санкции. В Вашингтоне одобрили её с одним условием — деньги за трубы не должны попасть в Россию.

Сообщается, что трубы планируется использовать для прокладки газопровода между терминалом сжиженного газа, который должен быть построен недалеко от острова Рюген, и городом Лубмин. Это будет быстрей, чем заказывать изготовление труб.

«Осталось только найти надёжное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали», — отметили в издании.

Напомним, Шведская прокуратура в ходе расследования установила, что подрывы «Северных потоков» произошли в результате диверсии. Следователи обнаружили в местах аварий остатки взрывчатых веществ. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил, что к подрыву газопровода причастны США и Норвегия.