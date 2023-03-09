Херсон, , 18:08 — REGNUM Съемочная группа телеканала «Таврия» в Херсонской области 9 марта попала под обстрел ВСУ. Корреспондент Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров готовили материал, когда послышались звуки разрыва снарядов. Здание, в котором они находились, получило повреждения, сами журналисты не пострадали, сообщает телеканал.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Корреспондент «Таврии» Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области.<…> На данный момент известно, что группа успела уехать с места обстрела и не получила повреждений», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Как отмечается, группа телеканала готовила материал о работе гуманитарного центра. При этом ВСУ намеренно вели огонь по гражданскому населению. На кадрах видео в момент атаки националистов видно, что в здании нет военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2023 года попала под обстрел военкор издания Readovka Анастасия Елсукова. Она получила тяжёлое ранение при артиллерийском обстреле Соледара.