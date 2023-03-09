Мужчина, толкнувший ребенка под поезд, стоит на учёте в психдиспансере
Мужчина, толкнувший подростка под поезд метро в Москве, стоит на учёте в психдиспансере
Москва, 9 марта, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Мужчина, который толкнул подростка под поезд в Москве, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает телеграм-канал «112».
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
По данному инциденту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». К делу подключилась прокуратура столичного метро.
Согласно полученной информации, этому поступку не предшествовал конфликт, 61-летний мужчина беспричинно толкнул ребенка под поезд.
Как сообщало ИА REGNUM, на станции «Киевская» Кольцевой линии метрополитена Москвы подростка толкнули на рельсы. Юноша отделался ушибами.