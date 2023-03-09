Москва, 9 марта, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор политологу Демури Воронину, который фигурировал в уголовном деле о госизмене бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Согласно решению судебной инстанции, за государственную измену политолог приговорён к 13 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости. Приговор был провозглашен ещё 17 февраля, но стало о нём известно лишь 9 марта. Решение суда обжаловано не было уже вступило в силу.

Напомним, Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года в одной из гостиниц в Москве. По версии следствия, в декабре 2015 года политолог, у которого было гражданство России и Германии, за вознаграждение получил от Сафронова информацию о деятельности Вооружённых сил России в Сирии и переслал её представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в начале сентября 2022 года был приговорён за госизмену к 22 годам колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, но в декабре, согласно решению апелляционного суда, вердикт остался без изменений

Суд признал Сафронова виновным в том, что он в 2015–2019 гг. собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ и передавал её представителям иностранных разведок.