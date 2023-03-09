Глава Забайкалья Осипов: в Чите после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме введён режим ЧС

Чита, , 17:55 — REGNUM После взрыва бытового газа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в посёлке Антипиха в Чите комиссией по чрезвычайным ситуациям был введён режим чрезвычайно ситуации (ЧС). Об этом 9 марта сообщил журналистам губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Чита © Russia Emergencies Ministry/Global Look Press

«Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая ввела соответствующий режим чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Кроме того, Осипов уточнил, что после проведения необходимого лабораторно-инструментального и экспертного обследования станет ясно, можно ли восстановить дом, в котором прогремел взрыв, и не были ли из-за инцидента нарушены несущие способности конструкции здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите.