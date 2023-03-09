Арестович заявил, что ВСУ получают от Запада спецтехнику для преодоления рвов при наступлении

Киев, , 17:51 — REGNUM Спецтехника, рассчитанная на наступательные операции, в которых потребуется перебираться через реки и рвы, поступает в ВСУ с Запада в большом количестве, рассказал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщается в его телеграм-канале.

Алексей Арестович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Танковые тралы вовсю поставляются и мостоукладчики», — сообщил Арестович.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ нет сил для наступлений в Донбассе. Относительно Артёмовска информация также не в пользу ВСУ: российская сторона освобождает город и его окрестности.

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