Киев, 9 марта, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Спецтехника, рассчитанная на наступательные операции, в которых потребуется перебираться через реки и рвы, поступает в ВСУ с Запада в большом количестве, рассказал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщается в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«Танковые тралы вовсю поставляются, и мостоукладчики», — сообщил Арестович.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ нет сил для наступлений в Донбассе. Относительно Артёмовска информация также не в пользу ВСУ: российская сторона освобождает город и его окрестности.