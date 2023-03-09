СМИ: в посольстве Украины не комментируют информацию о подготовке терактов в Приднестровье

Кишинёв, , 17:45 — REGNUM В посольстве Украины в Кишинёве отказались от комментариев по поводу поступающей информации о подготовке терактов в Приднестровье. Информацию об этом 9 марта опубликовал портал Newsmaker, ссылаясь на пресс-службу дипломатического представительства.

Посольство Украины в Кишиневе. Vitaliy Yuzk

«Мы не комментируем данное сообщение. Следим за ситуацией. Рекомендуем обращать внимание на информацию от официальных источников», — цитирует портал посольство.

Представители посольства порекомендовали доверять информации только от официальных источников, однако не уточнили каких именно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении теракта в отношении ряда должностных лиц Приднестровья, включая главу региона Вадима Красносельского. Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает причастность к инцинденту.