Донецк, 9 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка пострадали два мирных жителя. Об этом 9 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В результате обстрела Кировского района со стороны украинских карателей сегодня днём пострадало двое мирных жителей», — написал он в своём сообщении.

Также мэр Донецка уточнил, что двое мужчин 1975 и 1978 годов рождения были отправлены в медучреждения с осколочными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при создании Польшей военно-полевого учебного центра в Волынской области Украины Варшава будет втянута в конфликт. Как ранее подчеркивали российские власти, любые военные цели на Украине являются законной целью Вооруженных сил РФ.