Москва, 9 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Жена актёра Сергея Гармаша актриса Инна Тимофеевна вызвала мужу скорую, заподозрив у него отравление. Об этом 9 марта сообщил «Известиям» представитель артиста Олег Будрин.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Сергей Гармаш

Он рассказал, что предположительно Гармашу стало плохо из-за еды, которую тот съел по дороге домой со съёмок. Вскоре после этого Будрин позвонил актёру, чтобы узнать его состояние.

«Не могу сказать, что был бодр и весел, жаловался на известные симптомы, а так, в целом, нормально», — сообщил Будрин журналистам.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщили, что 64-летнему Гармашу вызвали скорую. По одним данным он якобы взывал врачей сам, по другим — это якобы сделал его брат.