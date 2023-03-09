ДНР, 9 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. У взорванного войсками Вооружённых сил Украины железнодорожного моста через реку Бахмутку в Артёмовске наладили переправу. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

«У взорванного моста в Бахмуте ВСУ наладили переправу», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что железнодорожный мост через реку Бахмутка находится вблизи дач, автодрома и экспериментального машиностроительного завода по производству горно-шахтного оборудования по добыче соли.

Напомним, 3 марта Вооружённые силы Украины при отступлении взорвали почти все мосты через реку Бахмутка, ведущие в центр города Артёмовска.