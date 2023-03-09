Прага, , 17:39 — REGNUM Власти Чехии хотят пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, выданные сначала СССР, а затем России, сообщает портал Seznam zprávy.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале статьи говорится, что более сорока лет назад СССР бесплатно разрешили пользоваться участками для своих дипмиссий. Россия это право унаследовала. Сейчас РФ хотят вынудить заплатить за аренду.

«Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга, которая достигает десятков миллионов крон», — пояснили в материале.

Ранее в Польше судебные исполнители захватили здание, находящееся в дипсобственности России, предоставленное польскими властями СССР в 70-е годы. В ответ на это российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста.