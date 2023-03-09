Москва, , 17:36 — REGNUM Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом 9 марта сообщили в правоохранительных органах.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«[Дело] передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель правопорядка.

Затем материалы дела поступят в суд.

В настоящее время предприниматель находится в СИЗО «Лефортово».

Как сообщало ИА REGNUM, Илью Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». В октябре ему официально было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего интересам России был причинён ущерб. Свою вину Сачков не признаёт.

Ранее мать Сачкова написала в своём письме президенту России Владимиру Путину, что разбирательство в отношении её сына должно быть честным, это вопрос доверия к государству.