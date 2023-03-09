Тула, 9 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. На радиостанциях и телеканалах Тульской области 9 марта запустили ложный сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, фейковые предупреждения запустили, взломав местные сервера радиостанций и ТВ.

Напомним, 8 марта ложные сообщения о воздушной тревоге были в Свердловской области в Москве.