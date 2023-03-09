Москва, 9 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Наёмники направляются западными странами на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Западники под прикрытием выполнения гуманитарных миссий продолжают направлять на Украину своих наемников. Они вместе с украинскими вооружёнными формированиями не только участвуют в боевых действиях, но и постоянно уличаются в бесчинствах против мирных жителей», — сказала она.

Также российский дипломат уточнила, что во многих из поставляющих Киеву наёмников стран это является уголовно наказуемым преступлением, и добавила, что в случае, когда «на кону такие деньги, такой геополитический куш», это никого не интересует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Саудовская Аравия и другие арабские страны помогли достигнуть договорённости между Россией и Киевом об обмене военнопленными.