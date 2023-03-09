МИД РФ сообщил, как страны Запада отправляют наёмников на Украину
Захарова заявила, что Запад отправляет наёмников на Украину под прикрытием гуманитарных миссий
Москва, 9 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Наёмники направляются западными странами на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Западники под прикрытием выполнения гуманитарных миссий продолжают направлять на Украину своих наемников. Они вместе с украинскими вооружёнными формированиями не только участвуют в боевых действиях, но и постоянно уличаются в бесчинствах против мирных жителей», — сказала она.
Также российский дипломат уточнила, что во многих из поставляющих Киеву наёмников стран это является уголовно наказуемым преступлением, и добавила, что в случае, когда «на кону такие деньги, такой геополитический куш», это никого не интересует.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Саудовская Аравия и другие арабские страны помогли достигнуть договорённости между Россией и Киевом об обмене военнопленными.