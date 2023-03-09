Варшава, 9 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Количество истребителей, которое планирует передать Варшава Киеву, не будет большим. Об этом 9 марта сообщил в эфире радио Plus глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Mil.ru Истребители МиГ-29

«Из того, что я знаю, если говорить о передаче Польшей самолётов, это не будет какое-то большое число», — сказал Шрот.

Он уверен, что количество истребителей, которые Польша собирается отправить на Украину, будет меньше, чем число переданных танков. Варшава рассчитывает, что самолёты будут передавать несколько стран, чтобы в общей сложности получилось собрать ощутимое количество.

Напомним, в феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29. Он добавил, что готов одобрить это только в коалиции с другими странами, входящими в НАТО.