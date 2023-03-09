Москва, 9 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Украинские власти сменили стиль с попрошайничества на шантаж, сообщила 9 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что американцам придётся отправлять своих сыновей и дочерей в зону боевых действий, Захарова сказала:

«Это говорит о том, что киевский режим от попрошайничества перешёл к прямому шантажу, причём на кону уже не деньги и оружие, а человеческие жизни».

О какой зоне боевых действий идёт речь, киевский лидер не сказал, отмечает российский дипломат.

Она указала на наличие в словах Зеленского террористической логики, ведь террористы разворачивают боевые действия «там, где считают нужным», где будет больше крови от их терактов.

Напомним, вышеизложенные слова Зеленского возмутили также американцев, по мнению которых украинский лидер много на себя берёт. Потому что Украина — не член НАТО и потому, что в США никто не хочет за неё умирать.