* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бали, Индонезия, , 17:20 — REGNUM На индонезийском острове Бали сотрудники иммиграционной службы нагрянули в зал, где проходил концерт Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили 9 марта организаторы концерта.

Михаил Шац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский телеведущий принёс извинения за срыв концерта, пообещав, что деньги за билеты будут возвращены.

«Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все, что могли», — сообщил он.

Известно, что шоумен уже сел на обратный рейс в Тель-Авив.