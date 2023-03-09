Концерт Михаила Шаца* на Бали сорвали сотрудники миграционной службы
Бали, Индонезия, 9 марта 2023, 17:20 — REGNUM На индонезийском острове Бали сотрудники иммиграционной службы нагрянули в зал, где проходил концерт Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили 9 марта организаторы концерта.
Российский телеведущий принёс извинения за срыв концерта, пообещав, что деньги за билеты будут возвращены.
«Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все, что могли», — сообщил он.
Известно, что шоумен уже сел на обратный рейс в Тель-Авив.