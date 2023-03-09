Мужчина, которого толкнули на рельсы на станции метро Москвы «Киевская», выжил

Москва, , 17:14 — REGNUM На станции «Киевская» Кольцевой линии метрополитена Москвы мужчину толкнули на рельсы, и он стался жив после падения. Об этом 9 марта сообщил представитель московских экстренных служб.

Станция метро «Киевская» © Евгений Биятов/РИА Новости

«Упавшего на рельсы мужчину вытащили на платформу», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб указал, что, по предварительным данным, мужчина упал на рельсы в результате того, что его толкнули. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего и уточняется состояние пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на Кольцевой линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути.