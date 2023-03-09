На станции московского метро «Киевская» подростка толкнули на рельсы
Молодой человек, которого толкнули на рельсы на станции метро Москвы «Киевская», выжил
Москва, 9 марта, 2023, 17:14 — ИА Регнум. На станции «Киевская» Кольцевой линии метрополитена Москвы юношу толкнули на рельсы, и он остался жив после падения. Об этом 9 марта сообщил представитель московских экстренных служб.
Евгений Биятов/РИА Новости
Станция метро «Киевская»
«Упавшего на рельсы мужчину вытащили на платформу», — приводит его слова РИА Новости.
Также представитель экстренных служб указал, что, по предварительным данным, мужчина упал на рельсы в результате того, что его толкнули. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего и уточняется состояние пострадавшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на Кольцевой линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути.