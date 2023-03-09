Варшава планирует увеличить на Украине численность польской группировки — МИД России

Москва, , 17:13 — REGNUM Если Варшава будет строить военный центр на территории Украины, то это может спровоцировать втягивание Польши в вооружённый конфликт. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она отреагировала на сообщения в украинских СМИ о планах польской компании «Любава» построить военно-полевой учебного центр на 600 человек в Волынской области. Его территорию якобы планируется передать в ведение посольства Польши.

«В реальности речь идёт о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион“», — сказала Захарова.

Напомним, ранее глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на польской территории планируется создать хаб для ремонта танков, которые будут передавать Киеву.

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