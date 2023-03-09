Власти США выступили за продление срока действия «зерновой сделки»

Вашингтон, , 17:03 — REGNUM За продление срока действия так называемой зерновой сделки выступают Соединённых Штаты. Об этом 9 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Джон Кирби © CNP/AdMedia//Global Look Press

«Мы хотим, чтобы она [«зерновая сделка»] была продлена», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что над вопросом продления «зерновой сделки» работает Турция в рамках переговоров с другими участниками договорённости — Россией, ООН и Украиной.

Также ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что Россия выполняет свои обязательства в рамках «зерновой сделки», однако вторая часть этих договорённостей не выполняется.