Власти США выступили за продление «зерновой сделки»
Вашингтон, 9 марта 2023, 17:03 — REGNUM За продление срока действия так называемой зерновой сделки выступают Соединённых Штаты. Об этом 9 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.
«Мы хотим, чтобы она [«зерновая сделка»] была продлена», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что над вопросом продления «зерновой сделки» работает Турция в рамках переговоров с другими участниками договорённости — Россией, ООН и Украиной.
Также ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что Россия выполняет свои обязательства в рамках «зерновой сделки», однако вторая часть этих договорённостей не выполняется.