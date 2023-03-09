Москва, 9 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам, и физлицам, проживающим в России, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис, сообщает Forbes.

Aloisio Mauricio/Global Look Press Binance

Биржа также закрыла гражданам Евросоюза (ЕС) покупку и продажу рублей по P2P.

«Пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — сообщил представитель биржи, который объяснил, что введение запрета связано с десятым пакетом санкций ЕС.

Граждане России начали активно использовать этот инструмент после того, как появились проблемы с операциями SWIFT. Это позволяла российским гражданам беспрепятственно переводить деньги за рубеж.