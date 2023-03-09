Тирасполь, 9 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Шесть человек участвовали в подготовке покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает 9 марта «Первый Приднестровский».

Vspmr.org Вадим Красносельский

В рамках расследования установлены имена подозреваемых. Двое из них — Вячеслав Кисничан и Игорь Сикайло — задержаны. Первый следил за чиновниками, должен был привести в действие взрывчатку. За работу от СБУ он получил две с половиной тысячи долларов.

Второй (одессит), изображая из себя беженца, являлся информатором, передавал Кисничану «посылки» от кураторов, собирал устройства для слежки.

Кроме того, фигурируют в деле имена украинских граждан Юрия Бондара и Владимира Гребенюка, мнимых беженцев, которые купили Land Rover, начинённый затем Кисничаном взрывчаткой.

Наконец ещё двое — некто Александр и Максим — это «кураторы» из СБУ, с которыми по мессенджерам общались Кисничан и Сикайло. От них террористы получали задания, деньги и технику для слежки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тирасполе предотвращён теракт — покушение на Красносельского и ряд других высокопоставленных лиц Приднестровья. Задержанных допрашивают в рамках уголовного дела о теракте и покушении на убийство.